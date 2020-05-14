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أخبار البلد

السيسي: برنامج قراءات موحد لاستخدامات الكهرباء.. واهتمام بالمنظومة في شمال سيناء

الخميس 14/مايو/2020 - 04:46 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضي،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء علي مستوي الجمهورية. 

وقد وجه الرئيس  بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء، في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتنفيذ مشروعات التنمية.

كما وجه بتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي، لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية لوزارة الكهربائي.

وأوضح المتحدث الرسمي ان الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على تطورات البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي.
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