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رياضة

مصيلحي: طلبت عقد جلسة مع وزير الرياضة واللجنة الخماسية لحل أزمة الدوري ولم يستجب أحد

الخميس 14/مايو/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه طالب بعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورؤساء الأندية، بحضور اللجنة الخماسية، من أجل حل أزمة استئناف الدوري الممتاز لكن لم يتم تنفيذ أي شيء".

وقال محمد مصيلحي في تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم في رمضان"، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة" إن جميع الأندية في مصر تعاني من الناحية المالية بما فيها الأهلي والزمالك، وفي حال عودة النشاط ستستمر هذه الأزمة إن لم تتدخل الدولة لحل هذه المشكلة".

وأعلنت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، عن مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية مايو الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان رسمي لها: "بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020، لمدة 15 يوما أخرى".
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