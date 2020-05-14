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تعليم

لمواجهة كورونا.. صيدلة جنوب الوادي تنتج مطهرات الأيدي بمعامل الكلية

الخميس 14/مايو/2020 - 09:19 م
صيدلة جنوب الوادي
صيدلة جنوب الوادي تنتج مطهرات الأيدي بمعامل الكلية
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يوسف رجب

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي، عن إنتاج مطهرات للأيدى بمعامل الكلية، للمساهمة في خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا.


قال الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلية، إن جميع المركبات تنتج بمعامل الكلية للمساهمة في خطة جامعة جنوب الوادي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأضاف أبوالوفا، بأن الكلية أطلقت مبادرة لتوفير المركبات المطهرة والمعقمة لكل العاملين بالجامعة، تبدأ بالأطقم الطبية في المستشفيات الجامعية.


وأشار أبوالوفا، إلي أن ذلك ضمن توجيهات ورعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة والدكتورة سهير ربيع، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأشار الدكتور محمد يوسف، مدير المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلي استلام 200 زجاجة مطهر في إطار مبادرة كلية الصيدلة والتي تساهم في الحفاظ على سلامة وأمان الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى.


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لمواجهة كورونا.. صيدلة جنوب الوادي تنتج مطهرات الأيدي بمعامل الكلية
لمواجهة كورونا.. صيدلة جنوب الوادي تنتج مطهرات الأيدي بمعامل الكلية
لمواجهة كورونا.. صيدلة جنوب الوادي تنتج مطهرات الأيدي بمعامل الكلية
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