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محافظات

شفاء 14 حالة جديدة من كورونا في كفر الدوار

الخميس 14/مايو/2020 - 09:02 م
شفاء وخروج 14 حالة
شفاء وخروج 14 حالة جديدة
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جمالات الدمنهورى
أعلنت مستشفي كفر الدوار للحجر الصحي بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس ، عن تعافي وشفاء 14 حالة بينهم طفلة من فيروس كورونا المستجد وخروجهم من المستشفي.

ووجهت مستشفي كفر الدوار للحجر الصحي، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، الشكر للفريق الطبي تضمن " كل التحيات الطيبة للفريق الطبي  لما يقدموه من إسهامات جليلة في خدمة المرضى جعله الله في ميزان حسناتهم سلاما لمن يقدمون التضحية لعلاج المرضى".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم.


وأوضح البيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

 وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شفاء 14 حالة جديدة من كورونا في كفر الدوار
شفاء 14 حالة جديدة من كورونا في كفر الدوار
شفاء 14 حالة جديدة من كورونا في كفر الدوار
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