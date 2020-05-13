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محافظات

البحيرة تسجل 20 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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جمالات الدمنهورى

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة اليوم الأربعاء عن تسجيل ٢٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 8 حالات بدمنهور و3 حالات بمركز شبراخيت وحالتين بكفر الدوار وحالتين آخرين بكوم حماده وحالة بكل من مركز إيتاي البارود، أبوحمص، المحمودية، الدلنجات، النوبارية.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الصحة بأن مركز ومدينة دمنهور سجلت أعلى عدد من الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد  بلغ 8 حالات بينهم شاب 20 سنة  وسيدة 45 سنة، ورجل 50 سنة جميعهم من منطقة شبرا ، ورجل 60 سنة دمنهور، شاب 35 سنة مقيم بمدينة دمنهور،رجل 54 سنة من قرية شرنوب بمركز دمنهور ،سيدة 50 سنة  ،رجل 60 سنة من قرية دنشال

وأشار إلى أن المحمودية سجلت حالة إصابة لسيدة تبلغ من العمر 31, سنة ومقيمة قرية حمادة سرحان  وفى شبراخيت أصيب 3 شباب من قرية الأصلاب بينهم شاب يبلغ من العمر 38 سنة وامرأة يبلغان من العمر 35،20 سنة لافتا إلى أن إيتاى البارود سجلت أصابة عامل زراعي 70 سنة مقيم بعزبة النشو  ،سيدة 76 سنة من قرية سحالي بمركز أبو حمص،شاب يبلغ من العمر 30 سنة من قرية النجيلة بمركز كوم حماده، سيدة 80 سنة مقيمة بقرية بيبان بذات المركز

وأضاف بان كفر الدوار سجلت حالتى إصابة بفيروس كورونا بينهم سيدة ٥٥ سنة من قرية البسلقون ،رجل ٥٩ سنة من منطقة المهاجرين وفى مركز الدلنجات أصيب امين شرطة بالقاهرة  53 سنة من قرية الحجر المحروق الدلنجات  وبالنوبارية أصيب رجل 52 سنة من قرية احمد بدوي

وأكدت مصادر بمديرية الصحة على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال فرق الترصد وإدارة الطب الوقائي مع الحالات الإيجابية، بمراكز كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور والمحمودية والدلنجات وشبراخيت وكوم حمادة والنوبارية وايتاى البارود، والتي ظهرت نتائج تحاليلهم اليوم الاربعاء، وتم تحويلهم للحجر الصحي لتلقي العلاج بالإضافة إلى رش وتعقيم منازل المخالطين للحالات إيجابية المشار إليها.
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