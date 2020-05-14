تفاصيل دعم المنظومة الصحية لمواجهة كورونا في السويس

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس لمناقشة الموقف الحالي وتداعيات فيروس كورونا .





قدم المحافظ الشكر لجميع مديري الادارات ومسئولي مديرية الصحة ومرفق الاسعاف الطبي وجميع الفرق المشاركة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا توفير جميع المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية لجميع الاطباء وأفراد التمريض المتابعين للحالات المصابة .





وقدم المحافظ دعم مالي لمديرية الصحة ومرفق الاسعاف بملبغ مليون جنيه أخر لدعم العمل بالمنظومة الطبية خلال الفترة الراهنة لتوفير أدوات ومهمات طبية وتعاقدات أطباء وصرف مكافآت ، مشيرا الي ان الدولة مستمرة في توفير كافة الدعم لمواجهة خطر فيروس كورونا.





وأكد صقر انه يقدر الجهد المبذول لجميع العاملين بالصحة من خلال قيامهم باستقبال الحالات المشتبة فيها والتعامل معها، مطالبهم بالحفاظ علي أنفسهم باتباع اساليب الوقاية المحده لذلك، مشيرا الي ان هذا هو الدور الحقيقي والبطولي للاطباء في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد .





وفي اللقاء كلف صقر الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ التنسيق ومتابعة الاجراءات لسد الاحتياجات المطلوبة وتوفيرها لمديرية الصحة ، مطالبا ببذل المزيد من العمل بالامكانيات المتوفرة من اجل الحفاظ علي صحة المواطنين .





واشار المحافظ الي انهم مستمرون في تنفيذ خطة الاجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم وتطهير المنشات الحكومية والاسواق والمواقف والشوارع الرئيسية والفرعية والاحياء .





ويناشد صقر المواطنين الالتزام بكافة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدولة بشان تداعيات فيروس كورونا ومنها حظر التجول للمواطنين في المواعيد المحددة لحماية انفسهم واهلهم أولا وبلدهم ثانيا، مشيرا الي ان السويس بها ثلاث موانئ حيوية ومناطق اقتصادية وصناعية اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة .



