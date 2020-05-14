صاحب البطولات.. أحمد عادل عبد المنعم يدعم وائل جمعة ضد خالد الغندور

نشر أ حمد عادل عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق، صورا له، تجمعه مع وائل جمعة، لاعب الأهلي والمنتخب السابق ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.









وجه حارس مرمى الاهلى السابق رسالة لـ وائل جمعة: "صور مع الكابتن وائل جمعة احسن مدافع في تاريخ مصر وأفريقيا صاحب البطولات الكتيييييير ❤️".









تعرض وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى هجوم شديد من الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق.









وصرح خالد الغندور أمس خلال تقديمه لبرنامجه عبر فضائية الزمالك، بأن إمكانات وائل جمعة كمدافع ضعيفة، وجوزيه كان بيكرهه بس هو لعب منتخب وأهلي بسبب إصراره وعزيمته، لكن إمكاناته كمدافع علي قده.









كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.









ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.











