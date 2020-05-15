مواطن يستغيث لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة بالأقصر

شكا المواطن حسن محمود يوسف عبد القادر والمقيم في مركز إسنا محافظة الأقصر في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف فيزا معاش التضامن والتى تحمل رقم قومى 28101152704131 منذ عام ونصف وذلك بسبب التحديث للانضمام إلى معاش تكافل وكرامة، حيث إن معاش التضامن كان أحد البرامج السابقة لبرنامج التكافل والكرامة.

وقال فى رسالته : تم إيقاف جميع المساعدات من الشئون الاجتماعية من شهر 11 عام 2018 وكانت زوجتى مريضة سرطان واشتد المرض عليها وفارقت الحياة وتركت 3 أبناء قصر فى رقبتى لا أقوى على الانفاق عليهم خاصة فى ظل الظروف الحالية وقلة العمل.

وناشد المسئولين إعاة صرف معاش تكافل وكرامة حتى يستطيع الانفاق وتربية أبنائه.

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01111317538

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