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بين الناس

مواطن يناشد وزيرة التضامن لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة لإعانته على المعيشة

الخميس 14/مايو/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن نادي عبد الجواد محمد، من مركز سمالوط قرية طرفا الكوم بمحافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش تكافل وكرامة بدون سبب.


يقول المواطن في رسالته: "أنا فى احتياج شديد للمعاش خاصة أنى لا أمتلك أية سيارة أو عقارات وليس لدى دخل للانفاق منه على عائلتي". 

وناشد الشاكي وزيرة التضامن الاجتماعى بإعادة صرف معاش تكافل وكرامة لإعانته على المعيشة .

رقم التليفون القارئ 01154135163
الرقم القومى  26312192402913
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ويقوم موقع "صدى البلد" الإخباري، باستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 

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