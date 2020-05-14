مواطن يناشد وزيرة التضامن لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة لإعانته على المعيشة

استغاث المواطن نادي عبد الجواد محمد، من مركز سمالوط قرية طرفا الكوم بمحافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش تكافل وكرامة بدون سبب.









يقول المواطن في رسالته: "أنا فى احتياج شديد للمعاش خاصة أنى لا أمتلك أية سيارة أو عقارات وليس لدى دخل للانفاق منه على عائلتي".





وناشد الشاكي وزيرة التضامن الاجتماعى بإعادة صرف معاش تكافل وكرامة لإعانته على المعيشة .





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