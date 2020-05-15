سكان الحي الثالث بأكتوبر يطالبون بإعادة فتح مكتب البريد

استغاث المواطن السيد علي محمد عمر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود مكتب بريد بالحى الثالث فى مدينة 6 أكتوبر، بالرغم من الانتهاء من أعمال تجديد المكتب منذ فترة كبيرة.





يقول المواطن فى رسالته: "نعاني نحن سكان الحي الثالث في مدينة 6 أكتوبر، من مشكلة مكتب البريد بالحي حيث تم إغلاقه منذ عدة أشهر للتجديد وكان من المقرر إعادة افتتاحه مع بداية عام 2020.





وأضاف: انتهت أعمال التجديد منذ فترة طويلة ولم تتم إعادة افتتح المكتب بعد مرور أكثر من أربعة أشهر كاملة ولا نعلم الجهة التي يفترض أن نتوجه إليها بالشكوى من غلق المكتب.





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