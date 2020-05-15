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بين الناس

سكان الحي الثالث بأكتوبر يطالبون بإعادة فتح مكتب البريد

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن السيد علي محمد عمر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود مكتب بريد بالحى الثالث فى مدينة 6 أكتوبر، بالرغم من الانتهاء من أعمال تجديد المكتب منذ فترة كبيرة. 

يقول المواطن فى رسالته: "نعاني نحن سكان الحي الثالث في مدينة 6 أكتوبر، من مشكلة مكتب البريد بالحي حيث تم إغلاقه منذ عدة أشهر للتجديد وكان من المقرر إعادة افتتاحه مع بداية عام 2020.

وأضاف: انتهت أعمال التجديد منذ فترة طويلة ولم تتم إعادة افتتح المكتب بعد مرور أكثر من أربعة أشهر كاملة ولا نعلم الجهة التي يفترض أن نتوجه إليها بالشكوى من غلق المكتب.

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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