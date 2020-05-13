سكان منطقة صفط اللبن يشكون انقطاع خدمة التليفون الأرضي والإنترنت

شكا المواطن إسلام شريف أبو العنين أحمد، مقيم بمنطقة صفط بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع خدمة التليفون الأرضى وخدمة الإنترنت بصورة مستمرة.





ويقول فى رسالته : توجد كابينة الخطوط وسط تجمع للقمامة بشارع المساكن بحى بولاق وعند رفع القمامة يتم قطع كابل الكهرباء المغذى للكابينة مما يؤدى الى قطع الاتصالات بالمنطقة علما بان التليفون يعمل لمدة يومين فى الاسبوع فقط فى حين انه تقدم بعدة شكاوى لاصلاح هذه التوصيلات وإعادة عمل الخطوط.





وناشد القارئ سرعة الاستجابة والعمل عل ازالة الشكوى للتواصل: 01221013706

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



