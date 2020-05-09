سكان شارع سيد عيد بشبين القناطر يطالبون بتوصيل الإنترنت الأرضى

طالب المواطن محمد أحمد، من أهالي شارع سيد عيد المتفرع من طريق محطة القطار بقرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتوصيل التليفون الأرضى وإدخال الإنترنت في منزله.









ويقول فى رسالته: "نطالب بتوصيل التليفون الأرضى وإدخال الإنترنت أيضا"، مؤكدا أنهم توجهوا إلى السنترال عدة مرات لإدخال الخدمة، لكن دون جدوى.









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