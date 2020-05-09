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بين الناس

سكان شارع سيد عيد بشبين القناطر يطالبون بتوصيل الإنترنت الأرضى

السبت 09/مايو/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
طالب المواطن محمد أحمد، من أهالي شارع سيد عيد المتفرع من طريق محطة القطار بقرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتوصيل التليفون الأرضى وإدخال الإنترنت في منزله.


ويقول فى رسالته: "نطالب بتوصيل التليفون الأرضى وإدخال الإنترنت أيضا"، مؤكدا أنهم توجهوا إلى السنترال عدة مرات لإدخال الخدمة، لكن دون جدوى.


للتواصل مع القارئ: 01552238777


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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