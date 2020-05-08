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بين الناس

أهالى قرية كفر طحا في القليوبية يستغيثون لتوصيل التليفون والإنترنت الأرضى

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد أحمد عبد الظاهر سعيد علي، من أهالي شارع الحاج سيد عيد المتفرع من طريق محطة القطار بقرية كفر طحا، التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لتوفير خطوط تليفون أرضى.

ويقول فى رسالته: نطالب بتوفير خطوط تليفون أرضى، ليتمكن الأهالي من إدخال الإنترنت الأرضى المنزلى، للتسهيل على الطلاب في عمل أبحاثهم، والتواصل مع مواقع وزارة التربية والتعليم.
  
للتواصل مع القارئ 01552238777 
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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