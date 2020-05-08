أهالى قرية أولاد عمرو بقنا يستغيثون من تراكم أكوام القمامة

شكا المواطن وليد عنتر ، والمقيم فى قرية أولاد عمرو بقنا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار تراكم القمامة على الرغم من الشكاوى العديدة التى تقدم بها فى العديد من الجهات دون العمل على رفعها .

ويقول فى رسالته: نشكو نحن أهالى المنطقة من انتشار القمامة الأمر الذي يجلب لنا الروائح الكريهه وتنتشر الأمراض بسبب تراكم القمامة بين سكن الأهالى وناشد القارئ المسئولين ضرورة حل المشكلة رأفة بالسكان.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360