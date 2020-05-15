مصطفى كامل: محمد فؤاد كان بيقعد تحت رجل أبويا.. وعمرو مصطفى أخويا الصغير

قال الفنان مصطفي كامل إن الفنان محمد فؤاد يعتبر صديق العمر بالنسبة له، وأضاف قائلًا "محمد كان بيقعد تحت رجل أبويا ويأكله في آخر أيامه وكان بيشيل ابني علي ايده وهو رضيع وهو عمري ومش أي صديق يتأمنله".
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وتابع مصطفي كامل خلال حواره مع الإعلامي محمد موسي ببرنامج " خط أحمر" المذاع علي فضائية" الحدث اليوم " أن الفنان محمد فؤاد لو شاف ابني يناديه خد يالا ويجري عليه أما هاني شاكر لو شاف ابني ميعرفوش.
وتابع كامل عملت شغل كتير مع الفنان هاني شاكر لكن هو لو شاف ابني ميعرفوش وانا لو شفت ابنه معرفوش.
وقال مصطفى كامل، إن عصام كاريكا يستحق لقب الأفضل عن عمرو مصطفى، نظرا لأنه صديقه، ولكل شخص الحق في اختيار اللون الفني المفضل لديه.
وأضاف مصطفى كامل، أن عمرو مصطفى أخوه الصغير، رغم الخلاف الذي حدث في فترة بينهما، قائلا: "أنا زعلت منه اه لما قال لوائل الإبراشي مينفعش حد يعمل أغنية لمصر وهو بيهز كتافه كدة".
وأوضح الفنان مصطفى كامل، أن عمرو مصطفى قد يكون خانه التعبير في البرنامج، لذلك لم يستمر الخلاف بينهما.