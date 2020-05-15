مصطفى كامل: محمد فؤاد كان بيقعد تحت رجل أبويا.. وعمرو مصطفى أخويا الصغير

أيامه وكان بيشيل ابني علي ايده وهو رضيع وهو عمري ومش أي صديق يتأمنله".

أحمر" المذاع علي فضائية" الحدث اليوم " أن الفنان محمد فؤاد لو شاف ابني يناديه خد يالا ويجري عليه أما هاني شاكر لو شاف ابني ميعرفوش.

وتابع كامل عملت شغل كتير مع الفنان هاني شاكر لكن هو لو شاف ابني ميعرفوش وانا لو شفت ابنه معرفوش.

وقال مصطفى كامل، إن عصام كاريكا يستحق لقب الأفضل عن عمرو مصطفى، نظرا لأنه صديقه، ولكل شخص الحق في اختيار اللون الفني المفضل لديه.





وأضاف مصطفى كامل، أن عمرو مصطفى أخوه الصغير، رغم الخلاف الذي حدث في فترة بينهما، قائلا: "أنا زعلت منه اه لما قال لوائل الإبراشي مينفعش حد يعمل أغنية لمصر وهو بيهز كتافه كدة".



