بسبب العري.. مصطفي كامل: على جثتي بنتي تخش مجال التمثيل

أرسل الفنان مصطفى كامل، خلال استضافته مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، رسالة إلى الفنان هاني شاكر عند عرض صورته عليه في البرنامج.





وقال "كامل" خلال الرسالة التي أرسلها للفنان هاني شاكر: ربنا يهديلك دماغك، انت كبيرنا سنا ومقاما، وربنا يهديلك دماغك وتشوف موضوع الناس اللي بقولك عليها، انت خلاص عمرك كبر، وخلي بالك من ربنا شوية يا هاني بقى".





وأعلن كامل، أنه لا يمانع في دخول ابنته مجال الإعلام، لكنه يمانع بشدة في دخولها لمجال التمثيل، قائلا "مش هتدخله ولو على رقبتي، حتى لو اتجوزت وعلي ذمة راجل وفي بيته وأنا راجل رجعي".





وأوضح "كامل" ، أن سبب رفضه لذلك، هو ما يراه من تجاوزات وعري في مجال التمثيل، لذلك يخاف عليها كثيرا من الانخراط في هذا المجال.