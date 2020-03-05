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مصطفى كامل يتراجع عن تصريحاته بشأن شاكوش وعمر كمال.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 11:03 م
مصطفى كامل نقيب الموسيقيين
مصطفى كامل نقيب الموسيقيين السابق
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محمود محسن
أكد مصطفى كامل نقيب الموسيقيين السابق أنني كنت أتمنى من الفنان هاني شاكر النقيب الحالي أن يقوم بعمل لجنة من خارج النقابة وذلك لمعايير كثيرة يتم التقييم على أساسها وهي ليست من اختصاصاتي.

وأضاف كامل خلال وجوده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أنه إذا كان هناك مطربون يتمتعون بصوت جيد يجب الاتجاه نحو تعليمه الأدبيات الخاصة بالغناء.

وتابع نقيب الموسيقيين السابق أن حسن شاكوش وعمر كمال من المطربين الذين لديهما صوت جيد وكانوا معي خلال حفلة بالإسماعيلية قبل حفلة استاد القاهرة والتي أثارت الأزمة. 

وأشار مصطفى كامل إلى أنه من حق كل من يجتهد في المهنة أن يحصل على حقه، مؤكدا أنه على الرغم من المتاعب التي واجهها جيلنا كان يتم اتهامنا بأننا جيل مسف معلقا "أنا ضد أن كل جيل سابق يقتل الجيل القادم خاصة أن هناك من يصلح أن يكون جيدا".

وقال نقيب الموسيقيين السابق إنه كان من ضمن مناشداته ألا يكون هناك منع مطلق فإذا كان الصوت جيدا فإن صاحبه له الحق في الحصول على كارنيه النقابة.
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