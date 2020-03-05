مصطفى كامل: الراقصات عضوات عاملات بنقابة الموسيقيين.. فيديو

أكد مصطفى كامل نقيب الموسيقيين السابق أن قرار النقابة بإنشاء شعبة "الأداء الشعبي" بمثابة التنازل عن القرار الذي صدر من قبل بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.





وأضاف كامل خلال وجوده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن كل من له صوت جيد ومقبول يجب أن ينتمي إلى النقابة، مشيرا إلى ان هناك راقصات لديهن كارنيه عضو عامل فى النقابة.





وتابع نقيب الموسيقيين السابق أن مطربي المهرجانات من حقهم الحصول على عضوية نقابة الموسيقيين، مؤكدا ان الراحل شعبان عبد الرحيم كان لديه كارنيه عضوية عاملة بنقابة الموسيقيين.





وأشار مصطفى كامل إلى أن كل من يصلح ان يغنى ويؤدى يحصل على كارنيه ولكن فى حدود الالتزام والاداب العامة، مؤكدا انه اذا تم إتخاذ قرار بالمنع فيجب ان ينفذ.



