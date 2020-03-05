مصطفى كامل يشدو بأغنية مجرم على الهواء.. فيديو

قام مصطفى كامل نقيب الموسيقيين السابق بأداء أغنية "مجرم" على الهواء مباشرة وذلك من خلال برنامج كل يوم عبر فضائية on e.





طرح كامل، كليب جديدا يحمل اسم "مجرم"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، وإخراج هيثم عنتر.





وكان مصطفى كامل مرشحًا في انتخابات المهن الموسيقية أمام المطرب الكبير هاني شاكر.





وتنافس الثنائى على مقعد النقيب مصطفى كامل وهانى شاكر، حيث سبق وتولى المنصب هاني شاكر من قبل، وبالفعل تقدم الأخير للفوز بمقعد النقيب أمام منافسه المطرب مصطفى كامل.