مصطفى كامل: حسن شاكوش وعمر كمال خامة كويسة جدًا.. فيديو

قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين السابق، إن مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال خامة كويسة جدًا، مضيفا «حسن شاكون وعمر كمال جواهم حاجة كويسة».





وأشاد « مصطفى كامل » بأداء حسن شاكوش وعمر كمال، مشيرا إلى أنه أحترم حسن شاكوش انه رغم الأزمة التي يمر بها الآن أنه يقدم أغنية وطنية للبلد، ولم يقول «أنا مقهور».





وقال نقيب الموسيقيين السابق إن حسن شاكوش وعمر كمال من المطربين الذين لديهما صوت جيد وكانوا معي خلال حفلة بالإسماعيلية قبل حفلة استاد القاهرة والتي أثارت الأزمة.





وشدد على أن كل من له صوت جيد ومقبول يجب أن ينتمي إلى النقابة، مشيرا إلى أن هناك راقصات لديهن كارنيه عضو عامل فى النقابة.





وأضاف: كل من يصلح ان يغنى ويؤدى يحصل على كارنيه ولكن فى حدود الالتزام بالاداب العامة، مؤكدا انه اذا تم إتخاذ قرار بالمنع فيجب أن ينفذ.