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محافظات

جولة مسائية لمحافظ بني سويف لمتابعة تجهيزات المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
زار  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مساء اليوم مقر المدينة الجامعية "بنين" المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج  لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم.

راجع المحافظ ميدانيا التجهيزات النهائية لاستقبال 1205 مواطنين قبل وصولهم بساعات، ورافق المحافظ خلال زيارته بلال حبش نائب المحافظ ، ولجنة تجهيز المقر من ديوان عام المحافظة والتي كلفها المحافظ لمتابعة أعمال التجهيز بالتعاون مع الجامعة ومديرية التضامن والجهات المعنية. 

وتجول المحافظ داخل كل مكونات  المبنى، متفقدا كل غرف النوم وتجهيزاتها والصالات والقاعات المخصصة للترفيه، ومطبخ المدينة، وكافة  تجهيزات الإعاشة، وراجع المحافظ كل التفاصيل والمتطلبات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات مع فريق العمل المختص والزيارات الميدانية السابقة، والتي تشمل تعظيم الاستفادة من المتاح ، وتوفير المتطلبات الأخرى ، بحيث يكون المبنى مجهزا بوسائل الإعاشة والراحة والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة. 

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كما حرص المحافظ على تفقد مبردات المياه التي تم توفيرها لكل المباني المجهزة ، وسخانات المياه ، وشنط المستلزمات الوقائية التي سيتم تسليمها للعائدين عند وصولهم للمبنى  ، وبوابة التعقيم الخارجية ، ووسائل الترفية والتسلية والرياضة وغيرها من التجهيزات التي وفرتها المحافظة بالتنسيق مع التضامن والمجتمع المدني والجامعة  . 

وتفقد  مسار وصول المواطنين  للمدينة والإجراءات التي ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات، وإجراءات الأمن الداخلي والخارجي،  حيث  أكد محافظ بني سويف على أن ملف تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج والمقرر عودتهم له أولوية كبيرة في هذه الفترة ،حيث تستمر جهود الدولة  لإعادة كل المصريين العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية  في هذا الشأن ،والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية. 

كما كلف المحافظ بسرعة تلافي بعض الملاحظات ، وتكثيف العمل حتى الانتهاء منها قبل وصول المصريين العائدين من الخارج بوقت كافٍ ، مثنيا  على الجهود المبذولة في وقت قياسي ، والروح القوية التي يعمل بها فريق العمل ، مشيرا إلى أنه تم وضع نظام متابعة يتابع  المدينة على مدار الساعة طوال فترة اقامة المواطنين بها " المدة المقررة للعزل الصحي.
جولة مسائية لمحافظ بني سويف لمتابعة تجهيزات المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج
جولة مسائية لمحافظ بني سويف لمتابعة تجهيزات المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج
جولة مسائية لمحافظ بني سويف لمتابعة تجهيزات المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج
جولة مسائية لمحافظ بني سويف لمتابعة تجهيزات المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج
جولة مسائية لمحافظ بني سويف لمتابعة تجهيزات المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج
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