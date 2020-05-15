مشروب يخلصك من الوزن الزائد في أسرع وقت

شاي الورد هو شاي عشبي، يمكن أن يؤدي استهلاكه إلى بشرة أفضل وتحسين جودة الشعر. فهي غنية بمضادات الأكسدة ، وبالتالي فهي مفيدة للهضم. يحتوي الشاي على رائحة حلوة يمكن أن تعمل كمقشر للإجهاد وتضعك في مزاج جيد.



