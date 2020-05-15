خدمات وإنارة و8 حارات بكل اتجاه..خلال عام سيتغير شكل الدائرى بالكامل .. تفاصيل

تواصل وزارة النقل مشروع التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يبلغ طوله 106كم وتكلفته 7.3 مليار جنيه، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر زيادة عدد حارات الطريق الدائري إلى 7 حارات في كل اتجاه خلال عام مع تطوير كافة الكباري المتقاطعة معه لتصل حارات كوبري المنيب إلى 8 حارات.





صدى البلد يرصد عددًا من المعلومات عن خطة تطوير الطريق الدائري حول القاهرة، في النقاط التالية...





تبلغ تكلفة تطوير الطريق الدائري 7.3 مليار جنيه





قررت وزارة النقل إسناد أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة، إلى 10 شركات مقاولات محلية.

الانتهاء من جميع الأعمال خلال فترة زمنية بين 12- 18 شهرًا.

- الشركات المسئولة عن التطوير هى «أوراسكوم، والمقاولون العرب، وسامكريت، وسامكو، والسعداء، والسلام، والشركة القابضة لمشروعات الطرق و3 شركات تابعة للوزارة» .

- تقدر تكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى 4.5 مليار جنيه.

- تبلغ مسافة أعمال المشروع بطول 106 كم.





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- سيشهد الطريق بعد تطويره انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته





- تهدف أعمال تطوير الطريق الدائري إلى توسعة الطريق لرفع مستوى الخدمة واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات





- أعمال التطوير تشمل توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات





- القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق وخاصة في قطاع الأوتوستراد/ المنيب فستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه





- يتم صيانة طبقات الرصف من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم





- صيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم





- صيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع شبرا/ بنها بطول 15 كم





- صيانة طبقات الرصف من المرج إلى السلام بطول 8 كم





- الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور





- صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة





- يتم صيانة وتأمين شبكة الإنارة وكذلك أعمال النظافة





-وضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل من تنقل المواطنين



