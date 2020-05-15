خدمات وإنارة و8 حارات بكل اتجاه..خلال عام سيتغير شكل الدائرى بالكامل .. تفاصيل

تواصل وزارة النقل مشروع التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يبلغ طوله 106كم وتكلفته 7.3 مليار جنيه، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر زيادة عدد حارات الطريق الدائري إلى 7 حارات في كل اتجاه خلال عام مع تطوير كافة الكباري المتقاطعة معه لتصل حارات كوبري المنيب إلى 8 حارات.
صدى البلد يرصد عددًا من المعلومات عن خطة تطوير الطريق الدائري حول القاهرة، في النقاط التالية...
تبلغ تكلفة تطوير الطريق الدائري 7.3 مليار جنيه
قررت وزارة النقل إسناد أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة، إلى 10 شركات مقاولات محلية.
الانتهاء من جميع الأعمال خلال فترة زمنية بين 12- 18 شهرًا.
- الشركات المسئولة عن التطوير هى «أوراسكوم، والمقاولون العرب، وسامكريت، وسامكو، والسعداء، والسلام، والشركة القابضة لمشروعات الطرق و3 شركات تابعة للوزارة» .
- تقدر تكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى 4.5 مليار جنيه.
- تبلغ مسافة أعمال المشروع بطول 106 كم.
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