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كإجراء احترازي..دور الحضانة بباريس تستقبل 5 تلاميذ على الأكثر في الفصل الواحد..فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:19 ص
طلاب باريس
طلاب باريس
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محمود محسن
أبرزت فضائية يورونيوز عربية استقبال دور الحضانة في شرق العاصمة الفرنسية باريس 5 تلاميذ على الأكثر في الفصل الواحد كتدبير احترازي لمنع حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا.

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا،أمس الخميس، عن تسجيل 351 حالة وفاة جديدة بـ فيروس كورونا في ارتفاع جديد في الأرقام اليومية. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 27,425.

وسجلت السلطات الصحية في البلاد أمس الأربعاء، 83 حالة وفاة جديدة؛ ما يعكس الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الوفاة. كما سجلت 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 141,356.


وتحتل فرنسا المرتبة السابعة في القائمة السوداء لأعلى إصابات بفيروس كورونا في العالم منذ تفشي الفيروس المستجد في البلاد.

على صعيد متصل، كشفت صحيفة daily mail البريطانية النقاب عن أن الأبحاث الحديثة أظهرت أن كل من يصاب بأي نوع من الفيروسات التاجية، يستطيع جسده أن يطور أجسامًا مضادة له ، ومنها فيروس كورونا المستجد .
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