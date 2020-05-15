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أخبار العالم

تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:16 ص
تسجيل 284 إصابة جديدة
تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، إن الحالات الجديدة منها 80 حالة لعمانيين، و204حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح إجمالي الإصابات في البلاد 4625 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ عدد حالات الشفاء في البلاد حتى الآن 1350 حالة تعافي.

فيما ارتفع إجمالي الوفيات لـ 19 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة في السلطنة، إن مواطنة مصابة بفيروس كورونا، وتبلغ من العمر 36 عامًا توفيت، ليبلغ عدد الوفيات بالسلطنة جراء هذا الوباء 19 حالة.
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