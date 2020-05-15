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فن

الحلقة 24 من مسلسل اتنين فى الصندوق.. والد كريمة يوافق على زواجها من زيكا

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة 24 من مسلسل " اتنين فى الصندوق " للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.

وشهدت أحداث الحلقة رفض والد كريمة العريس الذي كان يصر على أن تتزوجه كريمة بعدما علم ان "زيكا " اصبح ابن رئيس دولة زمبازيا وقال لكريمة إن زكي شخص مناسب وهم من ظلموه  وطلب من ابنته ان تتصل بزيكا وتهنئه.


واتصلت كريمة بزيكا وأخبرته أنها كانت خائفة من أن يتركها بعدما اصبح ابن رئيس لكن زيكا قال لها إنه سوف يتزوجها وبارك والد كريمة له واعتذر عما بدر منه عند رفضه لزواجه من كريمة.


من ناحية اخرى رفض شوقي وزيكا العودة مع والدهما ممادو ،لكن ممادوا هددهما بأنه رئيس دولة وليس عامل نظافة وامرهما بالخروج معه.


"2 في الصندوق" يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني ، و"أوس أوس"، وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدينـ ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.


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