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فيديوجراف .. كل ما تريد معرفته عن زكاة عيد الفطر

الأحد 17/مايو/2020 - 06:01 م
زكاة الفطر
زكاة الفطر
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منار شعبان
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه، ويجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن جميع أسرته الزوجة والأبناء. 

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وأوضح المجمع انه يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا أو حبوب من قوت أهل البلد،  ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.

نستعرض المزيد من التفاصيل عن احكام وتوقيت اخراج زكاة عيد الفطر من خلال الفيديوجراف التالي.
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