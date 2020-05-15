حكم الشرع في رجل غني رفض الحج ومات.. دار الإفتاء ترد.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "شخص مقتدر على الحج ولكنه يرفض أداء الحج.. فهل يجوز الحج عنه؟









وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أنه ينبغي على من حوله نصحه وإرشاده بالرفق واللين عل أداء الحج لأنه فريضة لا تسقط عنها إذا كان مستطيع ماديا وبدنيا.





وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في من مات غنيا ولم يحج وحكم الحج عنه من اهله، منوها أن هذا الشخص لو أوصى اولاده للحج عنه بعد الممات من ماله فهنا يجب عليهم أداء الحج عنه.





وأوضح، أنه إذا مات ولم يوصى بأداء الحج عنه، فيجوز للورثة من أنفسهم تخصيص مال الحج وأداء الحج عن والدهم لإسقاط الفريضة عنه.



