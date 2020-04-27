مفتي الجمهورية يكشف بدائل الحج والعمرة ..فيديو

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم تعليق الحج والعمرة بسبب أزمة فيروس كورونا.









قال "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي" على قناة "صدى البلد"، "دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى أكدت أن الظروف الراهنة تستدعى الحفاظ على النفس الإنسانية، وأن قرار السعودية بتعليق الحج والعمرة يتفق مع مقاصد الشريعة".









وتابع "قد يصيب بعضنا الحزن بسبب تعليق الحج والعمرة لكن المعذور مأجور، وأمامنا أوجه عديدة لتخصيص أموال الحج والعمرة في الإنفاق عليها لنيل الثواب ومنها خدمة العمالة اليومية".









واختتم مفتي الجمهورية "فلنكن جميعا في تعاطف وتراحم وتكاتف للنهوض من الحدث الاستثنائي الذي ألم بنا".