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توك شو

المعذور مأجور.. مفتي الجمهورية يعلق على حزن البعض لعدم أداء العمرة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:03 م
مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية
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حمزة شعيب
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم تعليق الحج والعمرة بسبب أزمة فيروس كورونا.


وقال "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي" على قناة "صدى البلد"، "دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى أكدت أن الظروف الراهنة تستدعى الحفاظ على النفس الإنسانية، وأن قرار السعودية بتعليق الحج والعمرة يتفق مع مقاصد الشريعة".


وتابع "مقاصد الشرعية تقتضى الحرص على  حياة الآخرين، ويجب الالتزام بما أقرته الدول من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا".


وأوضح "قد يصيب بعضنا الحزن بسبب تعليق الحج والعمرة لكن المعذور مأجور، وأمامنا أوجه عديدة لتخصيص أموال الحج والعمرة في الإنفاق عليها لنيل الثواب ومنها خدمة العمالة اليومية".


واختتم مفتي الجمهورية:"فلنكن جميعا في تعاطف وتراحم وتكاتف للنهوض من الحدث الاستثنائي الذي ألم بنا".

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