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محافظات

تنفيذ مشروعات خدمية بقرية الهنداو في الوادي الجديد بتكلفة 4.5 مليون جنيه

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:44 م
الوحدة المحليه لمركز
الوحدة المحليه لمركز الداخله
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منصور ابوالعلمين

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، مشروعات مياه شرب نقية وصرف صحي بقرية الهنداو بمركز الداخلة بتكلفة إجمالية 4 مليون و500 ألف جنيه.

وأكد اللواء محمد رجب الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، الانتهاء من حفر بئر جوفي بمقر محطة تنقية مياه الشرب بقرية الهنداو بتكلفة 3 مليون جنيه، بهدف زيادة قدرة محطة التنقية لتخدم قريتي " العوينة – الهنداو" وتوابعهما على أن يجري تفجير البئر خلال اليومين المقبلين.

وأضاف الفحام، أنه جري اعتماد مبلغ مليون ونصف مليون جنيه، لتوصيل شبكة انحدار لمواسير صرف صحي ليغطي مرفق الصرف جميع أحياء القرية، حيث إنه يغطي حاليًا 60 % من القرية فقط، وبمجرد الانتهاء من تركيب خطوط الانحدار خلال الفترة القليلة المقبلة، ستغطي الخدمة زمام القرية بأكمله.

من جانب آخر نفذت الوحدة المحلية لمركز الخارجة ، قرار إزالة (خطر داهم)، لأحد المنازل بالطوب اللبن آيل للسقوط ويشكل خطرًا داهمًا بشارع السلام بمنطقة البلد القديمة بمدينة الخارجة، داخل مدينة الخارجة، حفاظًا على أرواح المواطنين من الخطر الخاص بالمبنى الآيل للسقوط.

وأضاف المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، أن المركز تحمل تكلفة الإزالة من خلال معداته، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بإزالة المنازل التي تشكل خطرًا داهمًا على حياة المارة على نفقة الوحدات المحلية.

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