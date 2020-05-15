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محافظات

تحرير 38 قضية تموينية لمخابز ومحلات جزارة مخالفة بالبحيرة

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:50 م
تحرير ٣٨ قضية تموينية
تحرير ٣٨ قضية تموينية لمخابز ومحلات جزارة مخالفة بالبحيرة
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جمالات الدمنهورى
تمكنت مديرية التموين بالبحيرة من تحرير ٣٨ قضية تموينية بينها ٢٨ لأصحاب مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات و١٠ قضايا لمحلات جزارة لقيام أصحابها بالذبح خارج المجازر الحكومية.

كانت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة على مخابز مدينة دمنهور والدلنجات وكوم حماده وكفر الدوار بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة والمهندس السيد مرزوق مدير الرقابة بالتنسبق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.


أسفرت الحملة عن تحرير ١٨ محضر تموينية بينهم  12 لأصحاب مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن و5 محاضر لعدم وجود سجل تفتيش بالمخبز ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.


وتمكنت الحملة فى كفر الدوار من تحرير 10 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفه أنتجت خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولعدم الإعلان عن المواعيد الرسمية للعمل فى شهر رمضان.


وفي مجال الأسواق تمكنت الحملة بالأشترا ك مع الطب البيطري ومباحث التموين من تحرير 10محاضر لمحلات جزارة قام أصحابها بالذبح خارج المجازر الحكومية..وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة.

تحرير 38 قضية تموينية لمخابز ومحلات جزارة مخالفة بالبحيرة
تحرير 38 قضية تموينية لمخابز ومحلات جزارة مخالفة بالبحيرة
تحرير 38 قضية تموينية لمخابز ومحلات جزارة مخالفة بالبحيرة
تحرير 38 قضية تموينية لمخابز ومحلات جزارة مخالفة بالبحيرة
تحرير 38 قضية تموينية لمخابز ومحلات جزارة مخالفة بالبحيرة
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