يورجن كلوب أم حسن شحاتة الأفضل.. محمد زيدان يجيب.. فيديو

قال محمد زيدان نجم المنتخب المصري السابق، إن لا صحة لما تردد حول وجود خلافات بينه وبين أبناء جيله، مؤكدا: "تربطني علاقة صداقة قوية مع جميع زملائي بالمنتخب المصري".





وتابع زيدان خلال حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"،: "كنت بحب أخد أوضة لوحدى في تجمعات المنتخب الوطني حتى أكون على راحتى وليس كما تردد أن اللاعبين كانوا يكرهون الجلوس معي بالحجرة، معقبا: "فيه معسكرات كنت بقعد فيها مع عصام الحضرى وأحمد حسن".





وفيما يتعلق بالمدرب الأفضل في مسيرته، قال زيدان: "كلوب صاحب فضل عليا ولكن سأختار المعلم لأنه كان ابويا ويعامل جميع اللاعبين مثل أبناؤه".









وكشف محمد زيدان عن سبب مشكلته مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز، قائلا:" كانت نرفزة ملعب وليس كما تحدث البعض بأن الخلاف كان بسبب الغرور".





وأشار إلى أن فيروس كورونا والأوضاع التي تشهدها كل دول العالم أثرت على علاقته بأولاده، موضحا:" لم أر أولادى في ألمانيا منذ نهاية العام الماضى بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد مؤخرا.