AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يورجن كلوب أم حسن شحاتة الأفضل.. محمد زيدان يجيب.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:17 م
محمد زيدان
محمد زيدان
Advertisements
حمزة شعيب
قال محمد زيدان نجم المنتخب المصري السابق، إن لا صحة لما تردد حول وجود خلافات بينه وبين أبناء جيله، مؤكدا: "تربطني علاقة صداقة قوية مع جميع زملائي بالمنتخب المصري".

وتابع زيدان خلال حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"،: "كنت بحب أخد أوضة لوحدى في تجمعات المنتخب الوطني حتى أكون على راحتى وليس كما تردد أن اللاعبين كانوا يكرهون الجلوس معي بالحجرة، معقبا: "فيه معسكرات كنت بقعد فيها مع عصام الحضرى وأحمد حسن".

وفيما يتعلق بالمدرب الأفضل في مسيرته، قال زيدان: "كلوب صاحب فضل عليا ولكن سأختار المعلم لأنه كان ابويا ويعامل جميع اللاعبين مثل أبناؤه".


وكشف محمد زيدان عن سبب مشكلته مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز، قائلا:" كانت نرفزة ملعب وليس كما تحدث البعض بأن الخلاف كان بسبب الغرور".

وأشار إلى أن فيروس كورونا والأوضاع التي تشهدها كل دول العالم أثرت على علاقته بأولاده، موضحا:" لم أر أولادى في ألمانيا منذ نهاية العام الماضى بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد مؤخرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلوب يوافق على مشاركة محمد صلاح في اولمبياد طوكيو.. بشرط وحيد

حبيبى وأخويا.. محمد زيدان بصحبة ماجد المصري

نايف القاضي مدير الأوليمبي السعودي لـ صدى البلد: تأجيل أوليمبياد طوكيو يفيدنا في تلك الحالة.. ونتمنى مواجهة مصر في النهائي.. حوار

كلوب يتذكر بدايته مع ليفربول: كنت خائفا من الإقالة

عبدالباسط حمودة يوضح لماذا لم يعش في جلباب والده المداح.. فيديو

مدرب ليفربول: ميسي يجعل الأمور سهلة.. وكريستيانو لاعب مثالي

ترشيحاتنا

طب اشتري منها.. هجوم على سمير صبري بسبب تجاهل بائعة مناديل

لا تقلق.. طريقان للحصول على الميراث أحدهما دون محامٍ

مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه

الأهلي يستغنى عن صالح جمعة ووليد أزارو.. كواليس جلسة فايلر والخطيب.. فيديو

في 3 ساعات فقط.. فريق بحثي سعودي يطور أسرع اختبار للكشف عن كورونا

بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

شهر العسل علي الكورنيش.. شاهد| ياسمين صبرى مع زوجها أبو هشيمة فى أحدث ظهور

حكاية أكلة.. بالصلصة ولا التقلية وما السر وراء تسمية الكشك بهذا الاسم؟