محمد زيدان لشيخ الحارة: لم أندم على زيارة علاء وجمال مبارك فى السجن.. فيديو

قال لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان، إن الجيل الحالى ليس أقوى من جيلنا، الحاجة الوحيدة اللى فشلنا فى تحقيقها وصولنا لكأس العالم، جيلنا أقوى بكتير، لما كنا بنلاعب أى فريق عالمى أو أفريقى".





وتابع زيدان فى برنامج، شيخ الحارة مع المخرجة إيناس الدغيدى، على قناة القاهرة والناس، قائلا "مش ندمان على زيارة أبناء الرئيس حسنى مبارك فى السجن، ووقفت فى العزاء مع جمال وعلاء، وعلاقتنا بدأت مع الكورة، وكانوا بيساندونا فى كل المباريات، وعلاقتهم باللاعيبة قوية جدا".







وأضاف، مستوى الدورى المصرى لم يرتق إلى الدوريات العالمية لأكثر من سبب، منها مستوى اللاعبين، وأيضا اتحاد الكرة يتحمل جزءا، ومع ذلك المجلس أو اللجنة المتواجدة حاليا تحاول تبذل أقصى جهدها، ولكن مشاكل إتحاد الكرة كارثة كبيرة".





وعن أفضل صانع لعب، أجاب زيدان، حازم إمام الكبير من أحسن صناع الألعاب فى مصر، وكنت أتمنى أن ألعب بجوار محمود الخطيب، وحسن شحاتة.