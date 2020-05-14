شيخ الحارة لـ إدوارد: أحمد عيد قالك «أنا البطل متقولش إفيهات».. تفاصيل الخلاف

وجه شيخ الحارة حديثه إلى الفنان إدوارد ، قائلا "انت مش سالك وتشمت في زملائك، ومش فاكر الفنان أحمد عيد والخلاف معه في فيلم مش معاهم". أنا









وتابع شيخ الحارة، قائلا: "في فيلم انا مش معاهم أحمد عيد دخل في خلاف مع إدوارد وقال له «انا البطل ومتقولش افيهات وانا موجود».









وكشف الفنان إدوارد، التفاصيل قائلا: "في بداياتي الفنية كنت مشاركا في فيلم انا مش معاهم وكنت بقول افيه وأحمد عيد قال لي متقولوش".









وتابع ادوارد، في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": "بعد سنوات في مسلسل صاحب السعادة كان هناك مشهد بين الزعيم عادل امام وأحمد عيد، والزعيم قال لـ أحمد عيد «الكلام ده مكتوب»، قال له لا، ورد الزعيم «يبقى متقولوش»".







