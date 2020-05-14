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توك شو

شيخ الحارة لـ إدوارد: أحمد عيد قالك «أنا البطل متقولش إفيهات».. تفاصيل الخلاف

الخميس 14/مايو/2020 - 08:25 م
ادوارد
ادوارد
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هاني حسين
وجه شيخ الحارة حديثه إلى الفنان إدوارد، قائلا "انت مش سالك وتشمت في زملائك، ومش فاكر الفنان أحمد عيد والخلاف معه في فيلم أنا مش معاهم".


وتابع شيخ الحارة، قائلا: "في فيلم انا مش معاهم أحمد عيد دخل في خلاف مع إدوارد وقال له «انا البطل ومتقولش افيهات وانا موجود».


وكشف الفنان إدوارد،  التفاصيل قائلا: "في بداياتي الفنية كنت مشاركا في فيلم انا مش معاهم وكنت بقول افيه وأحمد عيد قال لي متقولوش".


وتابع ادوارد، في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": "بعد سنوات في مسلسل صاحب السعادة كان هناك مشهد بين الزعيم عادل امام وأحمد عيد، والزعيم قال لـ أحمد عيد «الكلام ده مكتوب»، قال له لا، ورد الزعيم «يبقى متقولوش»".


وأكمل ادوارد: " طول عمري سايب طريقي في الحياة على الله ولا أخطط لشيء في حياتي او مستقبلي".
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