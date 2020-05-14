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توك شو

شيخ الحارة لـ إدوارد: ينفع تعيط بسبب دور راح منك.. والفنان: بتجيب المعلومات دي منين.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 09:01 م
ادوارد
ادوارد
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هاني حسين
وجه شيخ الحارة حديثه إلى الفنان إدوارد، قائلا "ينفع تعيط على دور راح منك إنت كبرت على الحاجات دي، وهو دروك في فيلم حريم كريم".

واندهش ادوارد من صدق معلومات شيخ الحارة قائلا: "أنت بتجيب المعلومات دي منين"، وتابع شيخ الحارة: "دورك كان دور طلعت زكريا في الفيلم وانت خدت الاسفين المتين وقعدت تعيط".

وقال إدوارد أدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": "بعد انتهائي من تصوير فيلم كلام في الحب مع المخرج على ادريس عرض عليا فيلم حريم كريم".

وأضاف إدوارد: "مصطفى قمر قال أنني سوف أقوم بدور ابن خالته في الفيلم واكتشفت أن دوري مشهدين وافتكرت أن المخرج شايفني مش ممثل كويس" .

وتابع ادوارد: "القائمون على الفيلم وجدوا ان طلعت زكريا كان الأصلح لتأدية الدور،  ودروي في الفيلم علم مع الناس بعد ذلك".
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