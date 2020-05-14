شيخ الحارة لـ إدوارد: ينفع تعيط بسبب دور راح منك.. والفنان: بتجيب المعلومات دي منين.. فيديو

وجه شيخ الحارة حديثه إلى الفنان إدوارد ، قائلا "ينفع تعيط على دور راح منك إنت كبرت على الحاجات دي، وهو دروك في فيلم حريم كريم".





واندهش ادوارد من صدق معلومات شيخ الحارة قائلا: "أنت بتجيب المعلومات دي منين"، وتابع شيخ الحارة: "دورك كان دور طلعت زكريا في الفيلم وانت خدت الاسفين المتين وقعدت تعيط".





وقال إدوارد أدوارد في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": " بعد انتهائي من تصوير فيلم كلام في الحب مع المخرج على ادريس عرض عليا فيلم حريم كريم".





وأضاف إدوارد: " مصطفى قمر قال أنني سوف أقوم بدور ابن خالته في الفيلم واكتشفت أن دوري مشهدين وافتكرت أن المخرج شايفني مش ممثل كويس" .



