سكان شارع مجدى القزاز فى بشتيل يشكون من انقطاع المياه

شكا المواطن محمد عارف نور الدين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه عن وحدته السكنية الكائنة فى شارع مجدى القزاز المتفرع من شارع سعد زغلول بشتيل البلد بمحافظة الجيزة.

وقال فى شكواه: "كنا فى الماضى نعانى من أن المياه يتم ضخها أربع ساعات فقط من 4 إلى 8 صباحا، ولكن الآن يتم قطعها بشكل كامل، وتم تقديم عدد من الشكاوى لشركة مياه الشرب بالجيزة ولكن لم تتم الاستجابة بإعادة الضخ المنتظم للمياه".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



