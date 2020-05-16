محمد زيدان: حسام غالي شتمني في التمرين سنة 2008 .. فيديو

كشف نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان ، حقيقة مشاجرته مع لاعب الأهلي السابق حسام غالي خلال بطولة الأمم الإفريقية عام 2008.





وقال زيدان خلال حواره مع إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع عبر قناة " القاهرة والناس"،:" حدثت مشادة قوية بينى وبين حسام غالي عام 2008 خلال التمرين".





وتابع:"حسام غالي من اللعيبة اللي دمها حامي في المباريات وخلال التمرين وده معروف عنه ومعروف أنه لا يقبل الهزيمة".





وأردف لاعب المنتخب السابق:" قد تكون المشكلة بسبب أنى لم أمرر له الكرة وأنا غير متذكر للموقف الآن ولكنها كانت نرفزة ملعب".





وأوضح:" حدثت المشادة أمام المدرب ولم يصل الامر لحد الضرب كل ماحدث أنه شتمني وقمت بشتمه وانتهى الامر".



