محمد زيدان: حسام غالي شتمني في التمرين سنة 2008 .. فيديو

كشف نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان، حقيقة مشاجرته مع لاعب الأهلي السابق حسام غالي خلال بطولة الأمم الإفريقية عام 2008.
وقال زيدان خلال حواره مع إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع عبر قناة " القاهرة والناس"،:" حدثت مشادة قوية بينى وبين حسام غالي عام 2008 خلال التمرين".
وتابع:"حسام غالي من اللعيبة اللي دمها حامي في المباريات وخلال التمرين وده معروف عنه ومعروف أنه لا يقبل الهزيمة".
وأردف لاعب المنتخب السابق:" قد تكون المشكلة بسبب أنى لم أمرر له الكرة وأنا غير متذكر للموقف الآن ولكنها كانت نرفزة ملعب".
وأوضح:" حدثت المشادة أمام المدرب ولم يصل الامر لحد الضرب كل ماحدث أنه شتمني وقمت بشتمه وانتهى الامر".