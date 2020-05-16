كريزي تاكسي.. تاجر أعضاء يثير الذعر بشوارع القاهرة

جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية غريبة جدًا في الحلقة 22 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المذاع على قناة الحياة، حيث جسد شخصية مورد الجثث لطلاب كلية الطب.





يأتي له تليفون من أحد الأشخاص يطلب منه جثة جديدة لتلميذ في كلية الطب من أجل مادة التشريح، فيبدأ يقول له مواصفات الجثة التي يطلبها وتكون مشابهة للراكب، ثم يركب معه الشخص الذي كان معه في التليفون.





ويبدأن في الكلام مع الراكب أن يكتب وصية يقول فيها أنه تبرع بكل أعضاءه للبشرية واللم مقابل مبلغ مالي كبير، مما يثير ذعر الراكب وخوفه من حقيقة الأمر، فيبدأ في التعدي عليهما ومحاولة الهرب مما يقولان خصوصًا بعد إخراجهم لحقنة غريبة من جيبهما وقبل أن يخرج الراكب عن شعوره يكشفلان له عن حقيقة المبلغ.

الجزء الثاني من برنامج " كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية.



