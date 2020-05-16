AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إعادة تشغيل مياه الشرب بمحطة جبل شيشة بمدينة أسوان بعد تدخل المحافظ

السبت 16/مايو/2020 - 03:39 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
حدث عطل مفاجئ لخط تغذية كهرباء محطة مياه جبل شيشة بمدينة أسوان نتيجة الأحمال الزائدة على شبكات الكهرباء.

وأدى ذلك لضعف تدفق مياه الشرب بالعديد من المناطق والأحياء السكنية الواقعة بطريق السادات ، بالإضافة إلى منطقة المحمودية.

واقرأ أيضًا:

وكان هناك تدخل سريع من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث أعطى توجيهاته الفورية لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وبناءًا على تعليمات محافظ أسوان تدخلت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل السريع والمباشر  .

ونجحت فرق الصيانة فى إعادة تشغيل المحطة ، وبالتالى سيعود تدفق مياه الشرب لهذه المناطق بكامل قوتها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 20 مليون جنيه.. معدات جديدة لرفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى في أسوان.. شاهد

مياه شرب البحر الأحمر تنتهي من صيانة خط الكريمات وتعيد الضخ بغارب والغردقة

شركة مياه الشرب والصرف الصحى تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

محافظ أسوان يشدد على رفع حالة الطوارئ بالمواقع الخدمية خلال رمضان

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة: نعمل على إيجاد لقاح كورونا منذ إندلاع الجائجة.. فيديو

أثناء ما كان والدها يدفنها سمع صوتها.. القصة الكاملة لـ مولودة أبو عريش بالسعودية

بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت

شركة أمريكية تعلن توصلها لعلاج نهائي لـ كورونا.. تفاصيل

وفاء صادق تهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا على طريقة أصالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقهى يستخدم عوامات السباحة لحماية الزبائن من كورونا.. صور

بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة