إعادة تشغيل مياه الشرب بمحطة جبل شيشة بمدينة أسوان بعد تدخل المحافظ

حدث عطل مفاجئ لخط تغذية كهرباء محطة مياه جبل شيشة بمدينة أسوان نتيجة الأحمال الزائدة على شبكات الكهرباء.





وأدى ذلك لضعف تدفق مياه الشرب بالعديد من المناطق والأحياء السكنية الواقعة بطريق السادات ، بالإضافة إلى منطقة المحمودية.





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وكان هناك تدخل سريع من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث أعطى توجيهاته الفورية لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.





وبناءًا على تعليمات محافظ أسوان تدخلت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل السريع والمباشر .



