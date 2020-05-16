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حوادث

إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس بكفالة ألف جنيه في اتهامه بضرب فرد أمن

السبت 16/مايو/2020 - 12:57 م
الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بـ كمبوند بالشيخ زايد بكفالة 10 آلاف جنية بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب علي فرد الأمن. 

وكانت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر كشفت أن فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كمبوند "ب ه" حرر محضر بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه.

وقال فرد الأمن بمحضر الشرطة إن فلوكس كان متوجها لصديق له داخل الكومبوند ولكنه منعه لأنه لا يملك تصريحا من الشخص الموجه له الزيارة وهي التعليمات المتبعة داخل الكمبوند. 

أضاف فرد الأمن أنه فوجئ بـ أحمد فلوكس يدفعه ويتعدى عليه بالضرب، شرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن فلوكس توجه اليوم قبل أذان المغرب لقسم الشرطة لتحرير محضر تبادل فيه الاتهامات مع فرد الأمن بالضرب والسب فأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة النيابة العامة وتم عرض اقتياد الطرفين للنيابة لتولي التحقيق. 
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