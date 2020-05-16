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حوادث

حملات أمنية مكثفة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات

السبت 16/مايو/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات؛ حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مديرية أمن أسيوط عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (القوصية) .
     
وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركزى شرطة (ببا والواسطى) وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى  أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (قليوب) .
    
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
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