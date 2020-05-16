دهسه صاحب شركة لمعاتبته على معاكسة خطيبته.. مصرع محاسب الشيخ زايد متأثرًا بإصابته

لقي محاسب مصرعه متأثراً بإصابته بعد ما دهسه صاحب شركة بسيارته لمعاتبته على معاكسة خطيبته.





كانت نيابة الشيخ زايد أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل خطيب الفتاة الذي أصيب بنزيف داخلي وكسر بالجمجمة وعقب فترة من خضوعه للعلاج داخل المستشفى فارق الحياة فاستخرجت النيابة المتهم من محبسه ووجه له إسلام شاكر وكيل أول نيابة الشيخ زايد تهمة القتل العمد بدلاً من الشروع في القتل.





تسلمت النيابة تحريات ادارة البحث الجنائي بالجيزة حول الواقعة لترد مؤكدة ما ورد بالتحقيقات وأقوال الشهود حيث كشفت تحقيقات اسلام شاكر وكيل اول نيابة الشيخ زايد انه أثناء وقوف فتاة تنتظر خطيبها وسط الشارع توقف بجوارها شاب بعد ترجله من سيارته وقام بمعاكستها فلاحظ شاب تصادف مروره ارتباك الفتاة وتعرضها للمعاكسة، فقام بمعاتبة قائد السيارة وفي تلك اللحظة وصل خطيبها وحدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها قائد السيارة بالتعدي علي الشاب الغريب وأصابه بجرح قطعي في الراس وتمكن المارة من فض مشاجرتهما.





وأفادت التحقيقات بأن خطيب الفتاة اصطحب الشاب المصاب الي الصيدلية لاسعاف جرح رأسه فاستغل قائد السيارة الامر وطارده بسيارته واصطدم به عمدا ليطيح به علي الأرض وفر هاربًا، تمكنت مباحث الشيخ زايد من ضبط المتهم وتبين انه صاحب شركة في العقد الثالث من العمر، واصيب خطيب الفتاة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكسور متفرقة بالجسد وتم نقله للمستشفي ودخل في غيبوبة.





واستعلمت النيابة برئاسة المستشار علي الوشاحي رئيس نيابة الشيخ زايد عن حالة المجني عليه لسماع اقواله حول الواقعة وقررت التحفظ علي سيارة المتهم وتكليف لجنة من المرور بفحصها وبيان مدى سلامتها ثم ورد إخطار من المستشفي بوفاة المصاب.