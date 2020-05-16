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تعليم

التعليم : 586 ألف طالب امتحنوا فيزياء أولى ثانوي اليوم بلا شكاوى

السبت 16/مايو/2020 - 04:34 م
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياســـمين بدوي
أدى 586 ألف طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم السبت، اختبار مادة "الفيزياء" على موقع منصة الامتحان الإلكترونية بلا شكاوى ، من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثامن أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها الان : بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.3%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالب/طالبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain
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