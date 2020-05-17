دعاء لأمى فى ليلة القدر

الأم من أجمل النِعم التي لا تعوَّض في الدنيا؛ فهي نعمة من الله وهبنا إياها لكي ترعانا وتحفظنا من كل شر، وهي أجمل وأروع ما في حياتنا، و

من أكثر الأعمال التي تصل إلى

الميت

في قبره، وينتفع

المتوفى

بثوابه، حيث ينقطع عمل الإنسان بمجرد وفاته، إلا من ثلاثة من بينها

أو

ادعية المتوفي

، كما أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، والدعاء عامة هو عبادة فضلها وخيرها كبير يمتد لكافة أطرافه، وللحي والميت، للنفس وللغير، وليس

فقط أو

ادعية المتوفي

فقط.



دعاء لأمى فى ليلة القدر يارب بحق ليلة القدر استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك -اللهم ارحم امي واجمعنا بها في الجنه ونعيمها. -اللهم ارحم امي و اغفر لها و اجعلها من اهل الفردوس الاعلى بضل هذه الليله المباركه في شهر رمضان ليله القدر. -اللهم ارحم أمي يا رب برحمتك الصالحه وادخلها مع عبادك الصالحين جنه الفردوس يا اله العالمين بحق ليله القدر يا رب. - اللهم في ليلة القدر اغفر لامي وارحمها وعافها واعفو عنها اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. -اللهم اغفر لأمي وأرحمها وعافها واعفوا عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدل أمي دار خير من دارها واهلا خير من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر وعذاب النار بقدر ما رفعلت لك الايدي في هذه الليله بدعاء اللهم ارحم امي بفضل ليله القدر عندك يارب. -اللهم في ليله القدر من رمضان ارحم امي وادخلها في واسع رحمتك -اللهم ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يارب.

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دعاء ليلة القدر لأمى المتوفية -اللهم ان كانت هذه ليله القدر ولي دعوه مستجابه فارحم امي واغفر لها كل ذنوبها واعزها في دار الخلد عندك واجعلها من المنعمين في جناتك يا الله. -اللهم ارحم امي واسكنها الفردوس الاعلي وافرش قبرها من فراش الجنة يالله دعوه دعيتها لك يا الله في ليله القدر يا رب استجبها لي. -اللهم ان كانت هذه الليله ليلة القدر ارحم أمي واجعل قبرها روضه من رياض الجنه واجمعني بها في جنتك يارب العالمين. -اللهم أن كانت هذه الليله ليله القدر فلاتحرمنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها اللهم وأرحم أمي وأغفر لها حتى لايبقى لها ذنب ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد وطيب مشهدها وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأسكن براد العافية بجسد أبي وأرضى اللهم عنه حتى يعجز عن شكرك. -ليله القدر اللهم إجعل أمي من أسعد السعداء في قبرها اللهم أرزقها الفسحة والضياء وانسها بالقرب إليك يارب العالمين اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها في جنتك امنه مطمئنة اللهم أرحمها رحمة تسع السماء والارض اللهم صل وسلم على نبينا محمد صل الله عليه وسلم. -اللهم ارحم أمي وبرد على قبرها واعف عنها واجعلها من المكرمين في جناتك في هذه الليله المباركه من رمضان ليله القدر. -في هذه الليله المباركه من شهر رمضان المبارك اللهم ارحم من رحلت عنا وفجعنا رحيلها اللهم انسها في قبرها واجعلها في مساكن جنتك امنة مطمئنه يارب امي يارب.

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دعاء لأمى فى ليلة القدر - اللهم ان كانت ليلة القدر ان ترحم امي رحمه واسعه وتنير قبرها و تانسها في وحشتها وترزقها الجنة بغير حساب. -يارب ليله القدر اللهم ارحم أمي رحمة واسعه وتقبلها عندك واغفر لها وأنس وحشتها وأجعل قبرها روضه من رياض الجنه. -اللهم ارحم امي واسكنها الفردوس الاعلي وافرش قبرها من فراش الجنة يالله اللهم ارحم امي وصبر كل شخص فقد امه يارب دعوه مستجابه في ليله القدر. -اللهم بهذه الليلة المباركة أرحم أمي و أسعد احبتي وكل من هم سبب بسمتي اللهم اعطني الخير من حيث لا أعلم و بالسعادة أجعلني دوم انعم. يا رب في ليلة القدر ارحم أمى واغفر لها اللهم انس وحشتها و ارحم غربتها وقها عذاب القبر و عذاب النار. -يارب في ليله القدر اللهم أعذ أمي من عذاب القبر وجاف الأرض عن جنبيها وانقلها من مواطن الدود وضيق اللحود الى جنات الخلود. -اللهم إرحم أمي كما رحمتني صغيرا اللهم أسعد أمي كما أسعدتني كبيرا اللهم تقبل من أمي أعمالها صغيرها وكبيرها اللهم إجعل أمي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأكرمها بالفردوس الأعلى من الجنة يا كريم بفضل ليله القدر يا رب.

دعاء للأم فى ليلة القدر - اللهم في هذه الليله الفضيل من شهر رمضان المبارك اجعل قبر امي في نور دائم لا ينقطع واجعلها في مساكن جنتك امنة مطمئنه يا أرحم الراحمين. -اللهم ان كانت هذي ليله القدر فاسالك اللهم ان ترحم امي وتبرد لها في قبرها وتعفو عنها وتغفر لها وتونس وحشتها يالله وتجعل قبرها روض من رياض الجنه. -اللهم إشمل أمي في قبرها بعظيم ما تفضلت به في ليلة القدر لعبادك فأنت وليها في الدنيا والاخرة فلا تحرمها ماعندك. -اللهم ارحم والدتي وجعلها في الفردوس الاعلي من الجنة اللهم اغفر لها ورحمها وعافها وعفو عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها وغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينفا الثوب الابيض من الدنس اللهم بلغنا ليلة القدر وغفر ذنوبنا يا كريم يا الله. -اللهم أرحم والدتي واجعل الريان بابها والكوثر شرابها والفردوس ثوابها وأجعلها تنام قريرة العين مطمئنه القلب برضاك وعفوك ياكريم بجاه هذه الليله المباركه من شهر رمضان ليلة القدر. -يارب إن كانت هذه ليلة القدر فارفع أسمائنا في صحائف العتقاء من النار اللهم اشف مرضانا و مرضى المسلمين و ارحم موتانا و موتى المسلمين -اللهم إنا نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فإستجبها يا رحيم اللهم ارحم امي ياكريم ونور قبرها وبرد عليها قبرها والمسلمين اجمعين.

الدعاء للمتوفى