افضل دعاء للميت قبل الدفن يفتح له أبواب الرحمة ويغفر كل ذنوبه

دعاء للميت قبل الدفن يتلهف له المتوفي بقدر لهفة المؤمن للقاء ربه سبحانه وتعالى، فإذا كان الدعاء يغير حياتنا بدرجة كبيرة، فإن دعاء للميت قبل الدفن يعد أفضل ما يمكن إهداؤه للمتوفي ، ففرش القبر بـ دعاء للميت قبل الدفن يستقبله ويرافقه ويؤنس وحدته، إنما يدلل على عِظم قدر دعاء للميت قبل الدفن في تغيير هذا القبر وتبديله من موطن للدود إلى روضة من رياض الجنة.
دعاء للميت قبل الدفن
دعاء للميت قبل الدفن هو سُنة نبوية شريفة ، يُثاب من حرص عليها جزيل الثواب، حيث أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن فضل دعاء للميت قبل الدفن لا يصل للمتوفي فقط وإنما يحصل الحي كذلك على الثواب الكبير عند ترديد دعاء للميت قبل الدفن ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين»، فعلى خلفية دعاء للميت قبل الدفن ينبغي الالتفات إلى أنه يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، والإسراع في دفن المتوفي .
افضل دعاء للميت قبل الدفن
دعاء للميت قبل الدفن قد ورد في الأثر بل جاء أيضًا افضل دعاء للمتوفي قبل الدفن بين مجموعة كبيرة من الأدعية المأثورة للمتوفي الواردة في السُنة النبوية الشريفة ، عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، فكثرت الأمثلة عن افضل دعاء للميت قبل الدفن ، والتي يمكن الاسترشاد بها عند إهداء المتوفي آخر هدية منا دعاء للميت قبل الدفن ، وتوديعه في آخر لحظاته معنا في الدنيا من خلال دعاء للميت قبل الدفن .
• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.
• سبحانك اللهم ربنا أفتح أبواب رحمتك و حسن عفوك و فضلك ورأفتك على متوفانا الذي أرددناه إليك حين كتبت عليه الأجل، اللهم أكرمه بدعائنا لك و قبلها رحمتك التي لا نهاية لها.
• اللهم أنت ربه وأنت خلقته، وأنت رزقته وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه.
• يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها، اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.
• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.
• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يارحيم
• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.
• ياربنا و بارئنا نرجو إجابتك حسن ظننا فيك في غفرانك التام وعفوك عنه، وأن تريحه من سوء ما قدم و تنجيه بأقل ما أنجز و تعفو بعفوك ورضاك الجميل والسمح يا من دعوتنا إلى السمح والعفو وانت خير من اتصف بهما و لك المثل الأعلى.
• اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ
• اللهم ! اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.
• ياأغفر من غفر وأرحم من رحم وأكرم من الكرماء وأعلم من العلماء نسألك ونستعطفك أن ترحمه وترحمها في عداد الصالحين، وأن تمحو عنها السيئات والذنب بإيمانهم بك ورجاءهم عفوك، لا إله إلا أنت.
• اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك،واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج منه
• اللهم اغفر لفلان فإنه عبدك الذي كان بيننا منذ قليل، وصبرنا على فراقه و لا تجزعنا فيه يا من إذا قدر لطف وعفا.
• يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته وتسلية اهله وسلوانهم.
• يا مغيث السائلين نسألك ان ترحم ميتنا وأموات المؤمنين والمسلمين في كل مكان، اللهم إنا نجهزه للقائك فأفرحه بلقائك واجعله ممن تقبلهم في أهل النعيم.
• ياربنا لا إله إلا أنت، رحيم عفو محيي مميت أحييتنا من عدم وتميتنا حين الآجل، اللهم إنا نسألك أنت تكرمه كما أكرمته في الدنيا بجميل عفوك وسترك ورحمتك.
• اللهم زده سرورا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.
• يا الله لك الشكر حتى ترضى و منك نرجو حسن الجزاء والجوار والمثابة و العافية من فتن الدنيا والآخرة لميتنا وحينا و أهلنا وكافة من آمن بك وارتضاك ربا ورضى بدينك ونبيك رسولك.
• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.
• يا الله لك الشكر حتى ترضى و منك نرجو حسن الجزاء والجوار والمثابةو العافية من فتن الدنيا والآخرة لميتنا وحينا و أهلنا وكافة من آمن بك وارتضاك ربا ورضى بدينك ونبيك رسولك.
• يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.
• يا الله إرحم عزيزنا، وأكرمه بموته كما أنعمت عليه في الحياة، اللهم عجل له بالخيرات يراها، وألهم أهله الصبر على ما أصابهم وأخلفهم الأكثر خيرا والأفضل للقرب منك و من ثوابك ورحمتك.
• اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ “.
• يا رحيمنا يا من لا تصعب عليه أصغر صغيرة ولا أكبر كبيرة هون عليه سكرات الموت، و أرحمه عند القبض، وفرحه بعد الاحتضار بلقائك.
دعاء للميت قبل الدفن
دعاء للميت قبل الدفن هو سُنة نبوية شريفة ، يُثاب من حرص عليها جزيل الثواب، حيث أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن فضل دعاء للميت قبل الدفن لا يصل للمتوفي فقط وإنما يحصل الحي كذلك على الثواب الكبير عند ترديد دعاء للميت قبل الدفن ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين»، فعلى خلفية دعاء للميت قبل الدفن ينبغي الالتفات إلى أنه يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر، والإسراع في دفن المتوفي .
افضل دعاء للميت قبل الدفن
دعاء للميت قبل الدفن قد ورد في الأثر بل جاء أيضًا افضل دعاء للمتوفي قبل الدفن بين مجموعة كبيرة من الأدعية المأثورة للمتوفي الواردة في السُنة النبوية الشريفة ، عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، فكثرت الأمثلة عن افضل دعاء للميت قبل الدفن ، والتي يمكن الاسترشاد بها عند إهداء المتوفي آخر هدية منا دعاء للميت قبل الدفن ، وتوديعه في آخر لحظاته معنا في الدنيا من خلال دعاء للميت قبل الدفن .
• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.
• سبحانك اللهم ربنا أفتح أبواب رحمتك و حسن عفوك و فضلك ورأفتك على متوفانا الذي أرددناه إليك حين كتبت عليه الأجل، اللهم أكرمه بدعائنا لك و قبلها رحمتك التي لا نهاية لها.
• اللهم أنت ربه وأنت خلقته، وأنت رزقته وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه.
• يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها، اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.
• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.
• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يارحيم
• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.
• ياربنا و بارئنا نرجو إجابتك حسن ظننا فيك في غفرانك التام وعفوك عنه، وأن تريحه من سوء ما قدم و تنجيه بأقل ما أنجز و تعفو بعفوك ورضاك الجميل والسمح يا من دعوتنا إلى السمح والعفو وانت خير من اتصف بهما و لك المثل الأعلى.
• اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ
• اللهم ! اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.
• ياأغفر من غفر وأرحم من رحم وأكرم من الكرماء وأعلم من العلماء نسألك ونستعطفك أن ترحمه وترحمها في عداد الصالحين، وأن تمحو عنها السيئات والذنب بإيمانهم بك ورجاءهم عفوك، لا إله إلا أنت.
• اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك،واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج منه
• اللهم اغفر لفلان فإنه عبدك الذي كان بيننا منذ قليل، وصبرنا على فراقه و لا تجزعنا فيه يا من إذا قدر لطف وعفا.
• يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته وتسلية اهله وسلوانهم.
• يا مغيث السائلين نسألك ان ترحم ميتنا وأموات المؤمنين والمسلمين في كل مكان، اللهم إنا نجهزه للقائك فأفرحه بلقائك واجعله ممن تقبلهم في أهل النعيم.
• ياربنا لا إله إلا أنت، رحيم عفو محيي مميت أحييتنا من عدم وتميتنا حين الآجل، اللهم إنا نسألك أنت تكرمه كما أكرمته في الدنيا بجميل عفوك وسترك ورحمتك.
• اللهم زده سرورا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.
• يا الله لك الشكر حتى ترضى و منك نرجو حسن الجزاء والجوار والمثابة و العافية من فتن الدنيا والآخرة لميتنا وحينا و أهلنا وكافة من آمن بك وارتضاك ربا ورضى بدينك ونبيك رسولك.
• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.
• يا الله لك الشكر حتى ترضى و منك نرجو حسن الجزاء والجوار والمثابةو العافية من فتن الدنيا والآخرة لميتنا وحينا و أهلنا وكافة من آمن بك وارتضاك ربا ورضى بدينك ونبيك رسولك.
• يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.
• يا الله إرحم عزيزنا، وأكرمه بموته كما أنعمت عليه في الحياة، اللهم عجل له بالخيرات يراها، وألهم أهله الصبر على ما أصابهم وأخلفهم الأكثر خيرا والأفضل للقرب منك و من ثوابك ورحمتك.
• اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ “.
• يا رحيمنا يا من لا تصعب عليه أصغر صغيرة ولا أكبر كبيرة هون عليه سكرات الموت، و أرحمه عند القبض، وفرحه بعد الاحتضار بلقائك.