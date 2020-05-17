أصول اليمين العالمى والحرب الباردة الجديدة

صار من المعروف إن الولايات المتحدة والصين دخلتا بدايات حرب باردة جديدة في عصر الفيروس التاجي. العالم يواجه عواقب خطيرة على الاقتصاد العالمي.





العالم فى الأساس في بدايات الحرب الباردة جديده. بالنسبة للنظام الدولي ككل ، ستكون الحرب الباردة الجديدة مدمرةوستجبر الدول على اختيار جانب. كانت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تتأرجح بالفعل بالقرب من حافة الهاوية قبل COVID-19 ، لكن الوباء دفعها فوق الحافه .أصبحت الديناميكية بين بكين وواشنطن مثيرة للجدل في عصر الفيروس التاجي لدرجة حتى إن القوتين الرئيسيتين تعثرت في الأيام الأولى للحرب الباردة الجديدة التي يمكن أن تطيل من امد الوباء ، وتفاقم الدمار الاقتصادي المرتبط بالفيروس ، و تضعف قدرة العالم على إحباط التهديدات المشتركة.

مناخ الحربالبارده بين الولايات المتحده والصين يعاد الان وولكن هذه المره ليس فقط بشكل استرايجى عسكرى ولكن ايضا بشكل اقتصادى تجارى حاد. ولهذا قال ترامب بان العولمه قد انتهت. فحجر الاساس فى عولمه نهايه القرن العشرين وبدايات القران الواحد والعشرين يتمثل فى الاعتماد المتبادل الامريكى الصنيى وهى الصيغه التى اساسها تاريخيا هنرى كسبنجر مع الصين . من المرجح ان انتهاء هذه الصيغه سترك قدر هائل من الاضطراب العالمى الفوضوى.وربما ينحو الى اشعال صراعات مسلحه ولكن بشكل جديد.

كانت الحرب الباردة الاولى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي نتاج العصر. دمرت الحرب العالمية الثانية مساحات شاسعة من أوروبا وآسيا وتركت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي كأقوى دول على وجه الأرض.

لكن لديهم أيديولوجيات متضاربة بشكل أساسي ، والتي كانت في قلب المواجهة التي استمرت لعقود بين القوتين العظميين.

وتعقيد الحرب البارده الثانيه ياتى منه على الرغم من أن الصين دولة اوتقراطيه وغير ديمقراطيه ولا تشترك في نفس الرؤية العالمية مثل الولايات المتحدة ، فإن البلدين مرتبطان بشكل أكثر تعقيدًا - خاصة على المستوى الاقتصادي.

قبل تفشي وباء الفيروس التاجي ، كانت الصين تحتفظ بمبلغ 1.09 تريليون دولار من ديون الولايات المتحدة ، التي تجاوزتها اليابان فقط كأكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة. هناك فرق كبير بين الحرب الباردة الاولى مع الاتحاد السوفيتي واليوم الثانيه مع الصين: في نهاية الحرب الباردة ، كانت امريكا تستورد بحوالى بقيمة 200 مليون دولار من السلع من الاتحاد السوفيتي. بينما بلغت الواردات الأمريكية للصين في 2018 وعلى حسب قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في مقابلة أجريت مؤخرا مع فريد زكريا من شبكة سي إن إن "نحو 500 مليار دولار " .خلقت الحرب الباردة الاولى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي انقسامًا أيديولوجيًا وعسكريًا وسياسيًا هائلًا في العالم ، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل على أنه " الستار الحديدي ".

هناك مخاوف من أن العداء الحالي بين واشنطن وبكين يمكن أن يؤدي إلى انقسام عالمي مماثل.بالنسبة للنظام الدولي ككل ، ستكون الحرب الباردة الجديده والثانيه مدمرة. وستضع ، على سبيل المثال ، جميع التحديات العالمية - من تغير المناخ إلى الأوبئة إلى الإرهاب - في سياق اكتساب وخسارة القوة النسبية لكل جانب.

كما أنه سيجبر الدول على اختيار جانب ، في عملية مبادلة صعبة للغاية ومن المحتمل أن تكشف عن عدد

من الحقائقالاستراتيجيه القاسيه عن كيفيه صناعه الاولويات السياسية والامنيه العسكريه والاقتصاديه. ومن المرجح ان تكون العلاقه بين القوتين مشؤمه على الطرفين وبالتالى على العالم الاوسع.

منذ حملته عام 2016 ، صور ترامب الصين على أنها متنمّر عالمي استفاد من الولايات المتحدة. كرئيس

، أثار ترامب حربًا تجارية مع الصين ، مما أثار القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي عبر خطوط حزبية.

يبدو أن الاتفاق الذي تم توقيعه في يناير 2020 وضع الحرب التجارية الامريكيه فى وضع المنتصر،

مما أعطى ترامب انتصارًا دبلوماسيًا للترويج له في سعيه لحملة لإعادة انتخابه على

اقتصاد مزدهر.

ولكن بعد ذلك جاء الفيروس التاجي ، الذي دمر الاقتصاد ، وعرض الصفقة للخطر ، وأفسد أي أمل في

حدوث انفراج في المستقبل القريب. على الرغم من أن ترامب امتدح تعامل الصين مع الفيروس في أيامها الأولى ، قبل أن يصبح وباءً ، فقد تحول إلى ضرب البلد الآسيوي في كل منعطف وإلقاء اللوم عليه على نطاق الوباء .

وتتهم الصين على نطاق واسع بتفاقم الوباء بقمع معلومات عن الفيروس الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية.

وبالمثل ، تعمل وزارة العدل على القضاء على النفوذ الصيني في الأوساط الأكاديمية الأمريكية ، والذي يذكرنا السناتور السابق جو مكارثي .في الوقت نفسه ، أصبح السباق لإنشاء لقاح ضد فيروسات التاجية نقطة

فخر وطني لكلا البلدين ، مما أدى إلى إجراء مقارنات مع سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والسوفيات.كما امتد الحلقات المتبادلة بين بكين وواشنطن بشأن الفيروس التاجي إلى عالم الإعلام.

بعد أن وضع ترامب قيودًا على عدد المواطنين الصينيين الذين يمكنهم العمل في الولايات المتحدة لخمس وكالات أنباء صينية تديرها الدولة ، طردت الصين في مارس2020 الصحفيين الأمريكيين العاملين في ثلاث من أبرز

الصحف الأمريكية

والايدلوجية الصاعدة فى اطار الصراع الامريكى الصينى هى ايديولجيه اليمين الجديد. اليمين الجديد فى الواقع قومييون سواء راديكاليين او متعدلون وتشمل دونالد ترامب ، Brexiteers مثل جاكوب ريس Mogg ، والقوميين

الأوروبيين مثل Marine Le Pen ، Matteo Salvini و Viktor

Orbán ، والوافدين الجدد مثل سانتياغو أباسكال وحزبه Vox في إسبانيا.يحافظ جميع هؤلاء السياسيين على

تحالفات غير رسمية ولكن مخلصة نسبيًا مع مجموعات أكثر تطرفًا مثل Génération Identitaire أو اليمين البديل الأمريكي أو Fratelli d'Italia .







تجمع هذه الجماعات الناشطين الشباب وتؤيد القضايا القومية المتطرفة والحملات. ليسوا راضين عن المشاركة الديمقراطية ، فهم يتصرفون بقوة على الإنترنت وفي الشارع ضد أولئك الذين يعتبرونهم تهديدات لبقائهم: المهاجرون والنسويون والليبراليون.





والطريف اننا يمكن ان نجد نواحى لليمين الجديد فى تفضيل الاوتقراطيه المهيمنه عالميا كايديلوجيه رسميه . من الواضح أن الأفكار اليمينية الجديدة ليست إحياء لفاشية الثلاثينيات. على الرغم من بعض أوجه التشابه ، فإن القوميين اليوم مستوحاة بشكل مباشر من خط التفكير الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر.

القومية هي ابنه العم الليبرالي. كلاهما يسعى إلى إرساء الحريات والحقوق. إذا أدت الثورة الفرنسية إلى " حقوق الإنسان " ، جادل انقلاب نابليون اللاحق وفكرته عن "الأمة" بأنه يجب أن يتمتع الفرنسيون فقط وليس جميع البشر بهذه الحقوق. بعد نصف قرن ، كان السياسيون يستخدمون بانتظام من قبل السياسيين مثل أوتو فون بسمارك لمواجهة المطالب المتزايدة للحقوق السياسية بحجة أن الضرورة الوطنية لهوية محددة بشكل غامض ابطلت منح حقوق معينة للمواطنين.اعتمدت هذه الأفكار بشدة على الجغرافيا السياسية العرقية القومية ، التي عالجت كل دولة على أنها نوع مميز يكافح من أجل البقاء. كان يُنظر إلى العلاقات الدولية على أنها لعبة محصلتها صفر حيث يتطلب بقاء الأمة في بعض الأحيان تدمير الآخرين.





ثم جاء موريس باريز عام 1897. وكان المفكر وراء مجموعة محددة للغاية من الأفكار القومية التي طورت تعريفات أكثر تقييدًا للهوية الوطنية من تلك التي قدمها الرواد القوميون السابقون. ركزت فكرته عن القومية اساسها الميلاد والثقافة (بابليون) الولاء (بسمارك ) ، بدلًا من الانتماء المدني.



افترض باريز أن ثقافة الأمة وسلامتها "أبدية" ، وأن أي تغيير في ذلك ، سواء كان ناتجًا عن التأثير الأجنبي أو السياسة التقدمية ، سيؤدي إلى زواله. أي تغيير ثقافي ، سواء للفنون أو لدور المرأة أو للافتراضات العنصرية ، كان ينظر إليه على أنه يقوض روح الأمة وطريقة حياتها. تميل الأفكار حول الدولة والانتماء والسياسة ، التي انبثقت من Barrès والمفكرين ذوي التفكير المماثل مثل Charles Maurras إلى الدعوة إلى الإقصاء العنصري

والثقافي عند الضرورة للبقاء الوطني.

يتشارك اليمين الجديد اليوم مع هؤلاء القوميين في القرن التاسع عشر أكثر بكثير من الفاشيين في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ، مثل بينيتو موسوليني وأدولف هتلر وفرانسيسكو فرانكو ومصطفى كمال التركي. يعتقد الفاشيون أيضًا أن حيوبلوتكس ميزت بالمنافسة بين الدول التي تكافح من أجل البقاء. لقد دافعوا عن التغيير الاجتماعي الجذري وحتى البيولوجي .





من الواضح أن الثورة الفاشية ليست سابقة فكرية لقوميات اليوم. كان الجيل الفاشي من القوميين يأمل في تغيير مجتمعاتهم جذريًا. القوميون اليوم يريدون فقط إيقاف وعكس التغيير الاجتماعي. ان اليمين الجديد لديه الرغبه والايمان بكمال الثقافة الوطنية ويريدون تحريرها من أي افتراض للمساواة مع الهويات الأخرى. ويقولون إنه بمجرد تحريرهم بهذه الطريقة ، ستزدهر الثقافة وتحقق إمكاناتها الفطرية