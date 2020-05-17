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بين الناس

هشام يشكو حذف أربعة أفراد من بطاقة التموين

الأحد 17/مايو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن هشام السعيد عبد العزيز ، مقيم محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف اربع افراد من البطاقة التموينية والتى تحتوى على خمسة افراد بسبب امتلاك الاسرة ثلاث سيارات على غير الحقيقة .

 

ويقول فى رسالته :  إنه كان يمتلك سيارة وتم بيعها وتم عمل تظلم وتقديم الاوراق الى مكتب التموين التابع له دون جدوى علما بان الاسرة لا تملك الى سيارة باسم الزوجه وهى ليست سيارة فارهة.

وناشد المسؤولين العمل على إزالة الشكوى للتواصل: ٠١٠٢٦٦٠٢١٠٣

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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