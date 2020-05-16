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بين الناس

الشقة مباعة.. مواطن يشكو وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك الكهرباء

السبت 16/مايو/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سعيد عبد الله محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف البطاقة التموينية  بسبب ارتفاع استهلاك للكهرباء، بناء على قراءة العداد على الرغم ان الشقة تم بيعها منذ سنتين بحسب قوله.

وقال فى شكواه: فوجئت بوقف البطاقة التموينية بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء على الرغم أن الشقة التى بها العداد المذكور تم بيعها منذ سنتين وقدمت تظلم فى مكتب تموين الهرم وحصلت على أكثر من وعد بإعادة تفعيلها، ولكن لم يحدث ولم أحصل على مقرراتى التموينية منذ 8 أشهر .

رقم بطاقة التموين/  121002379744
للتواصل مع القارئ / 01159823018
أقراء ايضا :



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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