الشقة مباعة.. مواطن يشكو وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك الكهرباء

شكا المواطن سعيد عبد الله محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف البطاقة التموينية بسبب ارتفاع استهلاك للكهرباء، بناء على قراءة العداد على الرغم ان الشقة تم بيعها منذ سنتين بحسب قوله.





وقال فى شكواه: فوجئت بوقف البطاقة التموينية بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء على الرغم أن الشقة التى بها العداد المذكور تم بيعها منذ سنتين وقدمت تظلم فى مكتب تموين الهرم وحصلت على أكثر من وعد بإعادة تفعيلها، ولكن لم يحدث ولم أحصل على مقرراتى التموينية منذ 8 أشهر .





رقم بطاقة التموين/ 121002379744

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