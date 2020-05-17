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محافظات

إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

الأحد 17/مايو/2020 - 12:35 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
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جمالات الدمنهورى
واصلت الوحدات المحلية لمركز ومدن البحيرة أعمالها فى تنفيذ خطة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة وبتأمين من قوات الشرطة.


وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين. 


وناشد المحافظ بالمواطنين عدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.
 


وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( شبراخيت - الدلنجات - الرحمانية - دمنهور - رشيد) عن إزالة 12 حالة تعدى على مساحة 1,250 م2 .

تضمنت الحملات إزالة فورية لعدد 2 حالة تعد علي أملاك الدولة بمساحة 535 متر مربع بفرنوي بشبراخيت عبارة عن قواعد وسملات خرسانية ومبني بالطوب الأبيض لعمل مزرعة دواجن بالإضافة إلى إزالة حالتى تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 269 متر بالرحمانية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات و أعمدة خرسانية.


وتمكنت الحملة فى الدلنجات من  إزالة حالة تعدي في المهد علي الأرض الزراعية بمساحة 175 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية. 


وفى مركز رشيد تم إزالة 6 حالات تعدي طرق بمساحة 175م بنطاق قرية الساحل مركز رشيد، كما تم بمركز دمنهور إزالة حالة تعد بمساحة 96 متر بقرية الأبعادية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة
إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة
إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة
إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة
إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة
إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة
إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة
إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة
إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة
إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة
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